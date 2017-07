Ciência Viva no CCGS – Benedita

Centro Cultural Gonçalves Sapinho inaugurou um Centro de Exposições.

O Centro Cultural Gonçalves Sapinho (CCGS), instituição sem fins lucrativos que tem por missão a promoção cultural e a divulgação científica, acaba de inaugurar um Centro de Exposições com uma área total de 1 000 m², na Benedita.

“Pretende-se com este centro descentralizar a Ciência, colocá-la mais próxima das comunidades locais e oferecer conteúdos expositivos que promovam a formação complementar em áreas científicas e pedagógicas, sendo por isso preferencialmente vocacionado para públicos em idade escolar”, explicam do CCGS.

A primeira grande exposição a ser inaugurada, resulta de uma parceria com a Rede Nacional Ciência Viva e com o Experimentarium – Centro de Divulgação Científica de Copenhaga (Dinamarca). Denominada «Espinafres & Desporto» destina-se a todas as idades, mas é especialmente pensada para os públicos escolares e foca-se na importância do desporto e de uma alimentação saudável para um estilo de vida equilibrado.

Dada a pertinência e atualidade da temática abordada, a exposição promete ser um sucesso. Estará patente ao público ao longo de 9 meses, entre 18 de setembro de 2017 e 15 de junho de 2018, período que permitirá que o máximo de alunos de qualquer grau de ensino, de qualquer parte do país, possa ter a oportunidade de a visitar.

A nível de conteúdos, a exposição está dividida em três grandes áreas integrando 21 módulos interativos:

o parque , onde miúdos e graúdos podem saltar, correr, pedalar e descobrir o que acontece ao seu corpo quando fazem exercício;

a cozinha , onde os visitantes podem testar os seus hábitos alimentares e ver até que ponto têm uma alimentação equilibrada

, onde os visitantes podem testar os seus hábitos alimentares e ver até que ponto têm uma alimentação equilibrada e a zona de fitness, onde é possível testar a tensão arterial, fazer um check-up e levar para casa todos os resultados, num cartão de saúde que se recolhe na exposição.

Os dados recentemente divulgados pela OMS, que indicam Portugal como o quinto país com mais crianças obesas na Europa, reforçam a pertinência desta iniciativa.

Condições especiais para grupos escolares: 5€ /aluno (os professores acompanhantes estão isentos do pagamento de entrada).