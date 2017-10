CIMLT participa no Festival Nacional de Gastronomia

Municípios da Lezíria do Tejo apresentam-se no Festival Nacional de Gastronomia.

A CIMLT e os 11 Municípios da Lezíria do Tejo participam este ano, pela primeira vez, no Festival Nacional de Gastronomia. Esta é a 37ª edição do Festival, que decorre de 19 a 29 de outubro, na Casa do Campino, em Santarém, com o tema «O pão de cada dia!».

Por email datado desta quarta-feira, 18 de outubro de 2017, recebido na redação do jornal Região de Rio Maior às 11h51, a CIMLT dá a conhecer:

— Este ano, os Municípios da Lezíria do Tejo vão animar o certame com ações de divulgação turística, mostra e degustação de produtos regionais no stand intermunicipal da CIMLT e momentos de cozinha ao vivo no espaço de showcooking da Casa do Campino.

Os Municípios vão também promover muita animação musical por todo o recinto, durante os 11 dias de Festival.

O programa de atividades vai decorrer da seguinte forma:

5ª FEIRA, 19 DE OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município.

Das 12h00 às 23h00:

– Degustação das Pombinhas de Santarém (miniaturas) – Pastelaria Bijou;

– Artesanato – Mobiliário em junco – Manuel Neves Ferreira – trabalho ao vivo;

– Cestaria em junco – Maria das Neves – exposição.

ESPAÇO SHOWCOOKING

Cozinha ao Vivo pelos Alunos da Escola Profissional de Lisboa e Vale do Tejo.

6ª FEIRA, 20 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DO CARTAXO

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município.

ESPAÇO SHOWCOOKING

19h30 – ShowCooking «O ciclo da Caspiada» e degustação de magusto com bacalhau assado, apresentado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével, Cartaxo.

NO RECINTO

21h30 – Animação – Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével.

SÁBADO, 21 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município.

PADARIA DO FESTIVAL

18h30 – Demonstração de Bolos de Erva Doce (confecionados a partir da massa do pão).

DOMINGO, 22 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município e degustação de Pão Barbela e Queijo de Cabra “da Maçussa”.

ESPAÇO SHOWCOOKING

15h30 – Manja por Adolfo Henriques; Prova de vinho ADOLFO XIII; degustação de Pão Barbela e Queijo de Cabra “da Maçussa”.

NO RECINTO

15h30 – Animação – Recriações da Terra Velhinha – Torricado D’Azambuja; Jogo do Pote; Praça da Jorna; Pregões de Artes e Ofícios; Dança e Música Antiga; e interações com o público.

2ª FEIRA, 23 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

– Programa a divulgar.

3ª FEIRA, 24 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE CORUCHE

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município.

ESPAÇO SHOWCOOKING

16h00 – ShowCooking – Restaurante Coruja – Chef prepara “Sabores do Montado”;

19h30 – ShowCooking – Restaurante Mira Rio.

NO RECINTO

19h00 – Município de Coruche – Animação – Música popular Modas Nossas (itinerante);

21h00 – Município de Coruche – Animação – Música popular Modas Nossas (itinerante).

4ª FEIRA, 25 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município.

ESPAÇO SHOWCOOKING

19h30 – ShowCooking – “Enguia – Rainha do Tejo”.

NO RECINTO

21h00 – Animação – Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra.

5ª FEIRA, 26 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

– Programa a divulgar.

6ª FEIRA, 27 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município e promoção do evento «Presépios de Sal – Aldeia Natal».

SÁBADO, 28 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município.

ESPAÇO SHOWCOOKING

19h30 – ShowCooking – “Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas com Castanhas e Feijão Branco”.

NO RECINTO

18h30 – Animação – Escolinha de Folclore Arepa (Rancho Infantil);

21h00 – Animação – Escolinha de Folclore Arepa (Rancho Infantil).

DOMINGO, 29 OUTUBRO – DIA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

STAND INTERMUNICIPAL DA CIMLT

Divulgação turística do Município.

ESPAÇO SHOWCOOKING

13h00 – ShowCooking – Padeira regional;

15h00 – Confraria de Almeirim.

NO RECINTO

Das 13h00 às 16h00 – Animação – Gru,