Clube de Robótica torriense é Campeão do Mundo

O Clube de Robótica do Agrupamento de Escolas S. Gonçalo é Campeão do Mundo.

Três títulos foram obtidos pelo Clube de Robótica do Agrupamento de Escolas S. Gonçalo no campeonato do mundo da modalidade – Robocup, que teve lugar em Nagoya, no Japão, e que terminou no dia 31 de julho.

A comitiva desse clube chegou a 3 de agosto ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, pela vereadora da Educação, Laura Rodrigues, pelo presidente do Agrupamento de Escolas S. Gonçalo, Vítor Teodoro e pelo secretário de Estado da Educação, João Costa.

As três equipas deste agrupamento de escolas torrienses, formadas por 13 alunos, sagraram-se campeãs do mundo em futebol “robótico”, “busca e salvamento”, e ainda na categoria “On Stage” (referente a projetos mais criativos).

O Agrupamento de Escolas de São Gonçalo fez-se representar mais concretamente no RoboCupJunior, competição destinada a jovens com idades entre os 11 e os 19 anos, que tem como principal objetivo fornecer um local para a aprendizagem colaborativa de todos os membros da equipa, através da cooperação, enfrentando diferentes desafios e competindo em diferentes temas.

O Ministério da Educação saudou, a propósito deste mais recente êxito, o trabalho desenvolvido por este clube no desenvolvimento do interesse dos jovens pela Ciência e Tecnologia, com destaque para as áreas da Computação, Eletrónica e Mecânica, promovendo assim a interação entre as áreas disciplinares da Física, Matemática, Informática, Mecânica, Línguas Estrangeiras, entre outras.

Já em anos anteriores o Clube de Robótica do Agrupamento de Escolas S. Gonçalo obteve prémios no campeonato mundial da modalidade, bem como em competições nacionais.