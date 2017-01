CNIRM e Netmentora vão ser parceiros

Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior e Netmentora – Lisboa celebram protocolo de parceria

— O Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior e a NetMentora – Lisboa vão celebrar um acordo de parceria que conjuga os esforços de duas entidades para alcançar objetivos comuns no apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de novas ideias de negócio.

Cada entidade irá manter a sua atividade, mas tirará partido das sinergias comuns em prol dos empreendedores que apresentem novos projetos junto do CNIRM, de mérito reconhecido por ambas as entidades. A Netmentora garantirá a mentoria e apoio ao financiamento destes novos projetos.

No âmbito desta parceria vão ser promovidas algumas atividades, das quais se destacam as seguintes:

Participação nos eventos dedicados a empreendedores

Promoção de temas de interesse para workshops

Partilha de eventos acessíveis à comunidade empreendedora

Sessões de informação e esclarecimento a candidaturas

Partilha de contatos internacionais Netmentora relevantes

Disponibilização de Mentores para processos de avaliação de projetos

O Centro de Negócios e Inovação Rio Maior pretende assim aumentar a taxa de sucesso dos projetos empreendedores, garantindo também um apoio adicional no acompanhamento de ideias e integração em redes internacionais de empreendedorismo. O Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, criado em 2013, tem como missão fomentar o desenvolvimento de empresas competitivas, e dotar as novas estruturas empresariais das mais sólidas bases, para que consigam superar o desafio do início da atividade, estando também focado na conceção e implementação de soluções inovadoras de serviços e ferramentas de apoio às empresas e/ou empreendedores, que lhes permitam obter vantagens de competitividade num mundo cada vez mais global.

A Netmentora é uma associação sem fins lucrativos constituída por empresários e gestores de empresas que ajuda empreendedores a criar emprego e riqueza local. Integrada na Réseau Entreprendre, a maior rede empresarial internacional de associações de empresários e gestores de empresas com 112 associações em 10 países, a Netmentora oferece aos empreendedores apoio profissional e validação dos seus projetos, assim como acompanhamento individual e gratuito nos primeiros 2 anos de vida.

A sessão de apresentação será nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, às 17h30, no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior.

Informação recebida do CNIRM.