Colecionadores têm Encontro Nacional em Alcanena

Alcanena realiza o seu XXI Encontro Nacional de Colecionadores.

Alcanena vai receber no próximo sábado, dia 4 de novembro, o seu XXI Encontro Nacional de Colecionadores, evento que está a ser preparado pela Câmara Municipal.

Este Encontro Nacional de Colecionadores terá lugar no Pavilhão Municipal Carlos Calado, junto ao Jardim da República.

A chegada dos colecionadores e a distribuição de mesas estão previstas para as 9 horas, abrindo o Encontro, oficialmente, às 10 horas e 30 minutos.

A interrupção para o almoço está agendada para o meio-dia e meia hora. A almoço é facultativo, fazendo-se a inscrição no local ou através da ficha de inscrição. A Divisão de Cultura, Turismo e Valorização do Património, do Município alcanenense, teve o cuidado de incluir no prospeto do XXI Encontro Nacional de Colecionadores, uma lista de vinte e oito restaurantes e outra de seis unidades de hotelaria onde os colecionadores poderão encontrar alojamento se assim o desejarem.

Depois do almoço, o Encontro reabre às 14 horas, estando agendada para as 17 horas e 30 minutos, a entrega de certificados e lembranças aos participantes bem como a entrega de um prémio ao melhor colecionador jovem do concelho de Alcanena.