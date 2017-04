Concerto comemora Centenário das Aparições de Fátima

Constância recebe no dia 7 de maio, na sua Igreja Matriz, um Concerto Comemorativo do Centenário das Aparições de Fátima

Constância recebe no próximo dia 7 de maio, pelas 16h00, na sua Igreja Matriz, um Concerto Comemorativo do Centenário das Aparições de Fátima.

A organização é do Município de Constância e tem o apoio da Paróquia de S. Julião Mártir.

Levado a efeito pela Associação Vox Angelis, o programa inclui obras de música sacra barroca da autoria de Giovanni Pergolesi, Claudio Monteverdi, Ennio Morricone e Franz Schubert, entre outros compositores, assim como de cânticos de Fátima.

O concerto pretende assinalar o Centenário das Aparições neste mês de maio, para além de contribuir para a dinamização cultural concelhia e a valorização do património religioso local.

A realização deste concerto inscreve-se na ação municipal de promoção da oferta cultural, proporcionando à população e visitantes a fruição de eventos de elevada qualidade artística e contribuindo para a formação de públicos e consequente massa crítica, esbatendo, também desta forma, as assimetrias entre os grandes centros urbanos do litoral e o interior do país.