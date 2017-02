Concursos de vinhos com inscrições abertas no Cartaxo

Concursos «O Melhor Vinho na Produção» já têm inscrições abertas no Cartaxo

Estão abertas as inscrições para o XVIII Concurso de Vinhos do Tejo e para o XXXIII Concurso de Vinhos do Concelho do Cartaxo – O Melhor Vinho na Produção – Colheita de 2016/2017. Os concursos são organizados pela Câmara Municipal do Cartaxo, que vai divulgar os resultados no decorrer da Festa do Vinho 2017.

As inscrições para as edições de 2017 do Concurso de Vinhos do Concelho do Cartaxo e do Concurso de Vinhos do Tejo, que decorrem há 33 e há 18 anos, respetivamente, estão abertas e os produtores podem inscrever os seus vinhos até ao próximo dia 3 de março. As amostras serão recolhidas de 1 de março a 31 de abril de 2017.

Em 2016 os concursos contaram com mais de 48 produtores da região, 11 dos quais se apresentaram a concurso pela primeira vez, tendo sido avaliadas 97 amostras de vinho – 48 de tinto, 36 de branco e 13 de rosé –, o maior número de sempre.

Os vinhos deverão ser acompanhados por boletim de análise recente, com 30 dias de antecedência à data da colheita e para cada tipo de vinho a apresentar – branco, rosé ou tinto –, deve ser entregue uma ficha de inscrição própria.

Para mais informações, os interessados devem contactar a Comissão Organizadora pelo telefone 243 790 409 ou 243 700 261.

A ficha de inscrição está disponível em www.cm-cartaxo.pt.