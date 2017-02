Constância integra Circuitos Ciência Viva

Em Constância há um cartão, um guia, uma app para descobrir Portugal com cultura e ciência

Recentemente, na Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, realizou-se a apresentação oficial dos Circuitos Ciência Viva, um projeto de âmbito nacional, que conta com a participação de Constância, um concelho do distrito de Santarém.

Tendo como ponto de partida os Centros Ciência Viva, os Circuitos Ciência Viva são uma forma diferente de partir à descoberta de Portugal com cultura e ciência.

Materializados a partir de um cartão, de um guia e de uma APP, os Circuitos Ciência Viva integram 20 Centros Ciência Viva, 18 Circuitos, 54 percursos e mais de 200 etapas para explorar.

O Centro Ciência Viva – Parque de Astronomia, o Borboletário Tropical, o Parque Ambiental de Santa Margarida, o Jardim Horto de Camões, entre outros cantos e recantos do concelho, bem como diversos parceiros ao nível do alojamento, restauração e turismo ativo são alguns dos recursos do concelho de Constância que integram os Circuitos Ciência Viva.

Júlia Amorim, presidente do Município esteve presente na apresentação dos Circuitos Ciência Viva, pelo que agora releva a importância deste novo projeto nacional, que a partir dos Centros Ciência Viva, desafia a conhecer vários destinos nacionais de forma dinâmica e pedagógica.