Conta-me um Conto para incentivar a leitura pode ser a mais importante das prendas…

A propósito deste projeto a Biblioteca Municipal Alexandre Laureano Santos, de Rio Maior, sugere-lhe a leitura do conto «A mais importante de todas as prendas», que se publica a seguir.

A mais importante de todas as prendas

Era uma vez uma menina chamada Ama, que vivia numa aldeia situada num grande vale de África. A mãe de Ama ia ter um bebé e a menina estava à espera de notícias.

— Tens um irmãozinho — anunciou a avó Sisi, com um sorriso caloroso, quando chegou ao jardim da aldeia. — Chama-se Azizi, minha querida. O arco-íris de borboletas que Ama sentira no seu estômago transformou-se em excitação. “Tenho um irmãozinho”, pensou.

Nessa tarde, as pessoas da aldeia trouxeram presentes para celebrar o nascimento de Azizi. Ama também queria dar-lhe uma prenda.

— Dá-lhe amor — aconselhou a avó Sisi. — É a prenda mais importante de todas.

Nessa mesma noite, Ama sonhou com essa prenda tão importante chamada amor, que deveria dar ao irmão. Sonhou que era uma prenda suave como uma nuvem branca, na qual Azizi poderia dormir, e tão brilhante como uma estrela, para que a escuridão nunca o cercasse.

Na manhã seguinte, depois de ter ido buscar água ao poço, Ama partiu em direção ao grande vale, em busca da prenda. Caminhou sem cessar.

Encontrou um tentilhão pousado no ramo de uma acácia e perguntou-lhe se sabia onde a prenda-amor podia ser encontrada.

Mas o tentilhão não sabia.

E Ama retomou a sua caminhada.

Encontrou uma girafa, que mascava folhas de um espinheiro-negro.

Ama perguntou à girafa se sabia onde a prenda-amor podia ser encontrada.

Mas a girafa não sabia.

E Ama lá continuou…

Encontrou um leão velho e sábio, que preguiçava sob o sol quente da tarde.

Ama perguntou-lhe se sabia onde podia encontrar a prenda-amor.

— Não sei dizer-te — confessou o animal, estirando o corpo já velho — mas, tal como um vento seco transporta o cheiro da chuva, saberás o que é quando o encontrares.

Ama retomou a sua busca. A noite caiu e, não sabendo como regressar à aldeia, sentou-se no tronco de um baobá e decidiu esperar até de manhã. Já tinha saudades da família: do sorriso caloroso da avó, das mãos carinhosas do pai, e dos braços reconfortantes da mãe, que a embalavam até adormecer.

Durante toda a noite a menina esperou que o sol acordasse dos seus sonhos.

Quando a primeira luz do amanhecer coloriu a paisagem como um pincel, Ama reparou que algo se dirigia a ela. De início, não conseguia ver o que era. Depois, à medida que se aproximava, tornou-se mais nítido.

Para sua surpresa e alegria, viu que era o pai que vinha à sua procura. Deu um salto e foi ao seu encontro.

O pai estava tão aliviado por a encontrar que chorou lágrimas de alegria. Pegou na filha ao colo e levou-a de volta para a aldeia.

A família de Ama estava tão feliz por a terem de volta que celebraram o acontecimento com um jantar especial, feito pela avó Sisi. Quando terminaram a refeição, começaram a cantar.

Canções sobre nascimentos e canções sobre reencontros de seres perdidos.

À medida que as melodias enchiam a cabana e a noite africana, e se misturavam com as estrelas, algures no grande vale, um leão velho e sábio estirava o seu corpo e cheirava o ar da noite.

É que nesse ar havia algo de muito importante: a prenda do amor.

Foi então que a chuva começou a cair.

David Conway

The most important gift of all

London, Gullane Children’s Books, 2006

(Tradução e adaptação)