Conversas com Barriguinhas em Rio Maior sobre o Trabalho de Parto

As Conversas com Barriguinhas chegam a Rio Maior na quinta-feira, dia 7 de setembro, às 18h, no Centro de Negócios e Inovação – CNIRM.

O Trabalho de Parto é o tema principal do encontro, dirigido pela enfermeira Liliane Paixão, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, que esclarecerá todas as dúvidas das futuras mamãs sobre este momento tão especial. Será ainda abordado o tema Porque é Importante Guardar as Células Estaminais do seu Bebé, tema a cargo de um responsável da Crioestaminal. Haverá ainda um cabaz de ofertas para todas as grávidas presentes.

A participação na sessão é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, que deve ser realizada através do site: www.conversascombarriguinhas.pt/evento/rio-maior-2/.

Conversas com Barriguinhas é uma iniciativa de âmbito nacional que junta parceiros e especialistas em saúde materna para levar às famílias o esclarecimento acerca de temas importantes e diversificados, como a amamentação, a alimentação na gravidez, a sexualidade, a criopreservação, os cuidados com o bebé e com os pais e as situações de risco, além de deixar alguns conselhos práticos sobre as várias fases do período de gestação.

Desde 2009 a percorrer Portugal, as Conversas com Barriguinhas são cada vez mais reconhecidas como sessões de informação pré e pós parto, úteis aos mais de 5 mil pais que já nelas participaram. Com mais de 700 encontros previstos para 2017, este é um ano de enorme dinamismo e de crescimento da iniciativa, em que a promoção do bem-estar e a informação às famílias se manterão como a principal prioridade.