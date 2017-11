Corfebol: Torneio para Todos em Rio Maior

Torneio de Corfebol Para Todos dirigido às instituições de Santarém e Leiria.

Na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, entre as 10 e as 14 horas, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, vai realizar-se o Torneio de Corfebol Para Todos.

Este Torneio de Corfebol para Todos é um torneio adaptado. É dirigido às instituições da região de Santarém e Leiria, estando inscritas as seguintes:

Cercipom,

Crif,

Oasis,

Appacdm Santarém,

Cire,

Cria,

Crial

e Crif.

Este Torneio faz parte de um conjunto de ações integrantes do Plano Nacional de Desporto para Todos criado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), sendo organizado pela Federação Portuguesa de Corfebol com o apoio de várias instituições, entre as quais, da Câmara Municipal de Rio Maior e da DESMOR.

O Corfebol é uma modalidade muito competitiva mas altamente eficaz na integração social.

Particularidade: é obrigatório as equipas serem constituídas por 50% de atletas do género feminino e 50% do género masculino.

Durante o jogo os homens só podem marcar os homens adversários e as mulheres apenas as mulheres da equipa adversária.

O objetivo principal é introduzir a bola no cesto da equipa adversária. O cesto está colocado num poste a 3.50 m do chão. A bola é disputada por duas equipas de oito elementos, quatro rapazes e quatro raparigas (2 à defesa e 2 ao ataque), e só pode ser jogada com a mão. Não pode ser driblada e os jogadores não podem dar passos com a bola na mão.

Nota: informações extraídas de OPraticante.pt