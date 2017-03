Corrida & Caminhada pela Paz Liberty Seguros, em Fátima

Corrida & Caminhada pela Paz Liberty Seguros realiza-se a 26 de março em Fátima

O Grupo de Atletismo de Fátima (GAF) e a Liberty Seguros organizam a 6ª edição da Corrida & Caminhada pela Paz Liberty Seguros, que este ano terá como tema o Centenário das Aparições, integrando o programa oficial de comemorações de um dos acontecimentos mais marcantes da Igreja Católica. Patrícia Mamona, Jorge Gabriel, David Rosa e Aurora Cunha são os padrinhos da iniciativa.

Este evento solidário tem início às 10h30 do dia 26 de março e vai consistir em duas provas:

uma Caminhada , com a distância de 5 quilómetros, que terá como ponto de partida e chegada o Posto de Turismo de Fátima, com passagem pelas icónicas avenidas e ruas de Fátima e quase a finalizar, paragem na Capelinha das Aparições para a realização de uma curta cerimónia de evocação da Paz no Mundo;

, com a distância de 5 quilómetros, que terá como ponto de partida e chegada o Posto de Turismo de Fátima, com passagem pelas icónicas avenidas e ruas de Fátima e quase a finalizar, paragem na Capelinha das Aparições para a realização de uma curta cerimónia de evocação da Paz no Mundo; e uma Corrida, que terá um percurso de 10 quilómetros, cujos primeiros 5 quilómetros serão percorridos no centro da cidade de Fátima e a restante metade entre as zonas sul e central da cidade.

A caminhada terá um valor de inscrição de 5 euros e a corrida de 10 euros.

Nas cinco edições anteriores, a organização contou com um total de 15 000 participantes, que permitiram o apoio direto a várias instituições locais de acolhimento de crianças e jovens desfavorecidos.

O valor das inscrições será convertido num donativo que será entregue à APAJE – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Fátima, IPSS que tem à sua responsabilidade diariamente mais de 800 crianças. Esta IPSS tem como respostas sociais a Creche, o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), a Componente de Apoio à Família (CAF), o Gabinete de Apoio à Família (GAF), com consultas de Psicologia, Terapia da Fala e Acompanhamento Psicossocial

Para Rodrigo Esteves, diretor de Marketing Corporativo e Institucional da LIBERTY SEGUROS, “é com enorme satisfação que a Liberty Seguros se associa uma vez mais a esta iniciativa. O sucesso deste projeto, com espírito solidário, tem motivado cada vez mais pessoas a participar, o que nos tem permitido reforçar o apoio às instituições da zona de Fátima e Ourém”.

Joel Reis, presidente do Grupo de Atletismo de Fátima, afirma que “2017 é verdadeiramente, um ano muito especial para o GAF. Celebramos o nosso trigésimo aniversário e temos a honra de organizar a 6ª edição da Corrida e Caminhada pela Paz Liberty Seguros, integrada no programa oficial de comemorações do Centenário das Aparições de Fátima. Momento que queremos que seja de relevo para a história de Fátima e das suas gentes”.

A todos os participantes será oferecido um Kit de Participante, que inclui uma t-shirt, um saco, um boné e uma lancheira, além de água e comida.

Mais informações e inscrições em www.caminhadadapaz.com