Coruche recebe Festival Internacional de Balonismo

Festival Internacional Rubis Gás Up leva 35 balões a Coruche, de 28 de março a 2 de abril de 2017

Entre os dias 28 de março e 2 de abril deste ano, os céus da pacata vila ribatejana de Coruche, em Santarém, vão encher-se de cor e fantasia. É esta a proposta da Rubis Gás, patrocinador principal, e da Windpassenger, empresa organizadora da primeira edição do Rubis Gás UP – Festival Internacional de Balonismo – Coruche.

Com o apoio das instituições locais como a Câmara Municipal de Coruche e o Turismo do Alentejo e Ribatejo, bem como das empresas Paladin, Arroz Cigala, Delta Café, Aero Club de Portugal, TAP Portugal, SACOB Seguros, e da Quercus, o Festival já confirmou 35 equipas oriundas de todo o Mundo, como Brasil, Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Inglaterra e, claro, Portugal.

Se um balão regular já impressiona pela sua imponente dimensão, imagine um céu repleto de figuras invulgares, como balões em forma de mota, dragão marinho, pelicanos, gelados, piratas, garrafas de gás, etc. O céu é o limite da imaginação na hora de criar um balão de formato especial. E nos céus de Coruche vão desfilar alguns dos mais originais e surpreendentes exemplares do Mundo.

Através do website www.rubisgasup.com poderá ainda ajudar a plantar uma árvore no concelho de Coruche e ganhar um voo de balão de ar quente. Ao comprar um sobreiro ou pinheiro, que será ali plantado, recebe uma viagem grátis de balão com duração estimada de 1 hora a 1h30. Parte da receita reverterá a favor da organização ambiental portuguesa QUERCUS, uma ação integrada na política de sustentabilidade do Festival.

Em simultâneo com os passeios de balão, irão realizar-se atividades lúdicas para crianças e toda a família, no Parque do Sorraia, na zona envolvente da Praça de Touros, como uma feira de artesanato, caminhadas, street food para todos os gostos e o espetáculo noturno de luz dos balões com música (Night Glow).

Durante o dia de sábado, 1 de abril, será transmitido em direito a partir do recinto do festival, o programa de televisão Aqui Portugal, da RTP, entre as 14h30 e as 20h00.