Crédito Agrícola e NERSANT têm protocolo de 64 milhões

Grupo Crédito Agrícola apoia empresas da Região de Santarém e tem protocolo com a NERSANT.

O Grupo Crédito Agrícola e a Associação Empresarial da Região de Santarém, NERSANT, assinaram esta semana, no dia 12 de julho, nas instalações da Caixa Central em Lisboa, um protocolo para a disponibilização de produtos e serviços financeiros aos associados desta entidade.

Ao abrigo daquele protocolo as empresas associadas à NERSANT passam a beneficiar de condições preferenciais nos produtos do CA, nomeadamente na oferta para a gestão do dia-a-dia (contas à ordem, cartões, terminais de pagamento), no financiamento (crédito à tesouraria, crédito ao investimento, leasing, linhas protocoladas, etc.) e no pagamento a fornecedores e ao Estado.

O protocolo, já em vigor, tem ainda à disposição cinco linhas de crédito, que representam no total 64 milhões de euros para as empresas associadas da NERSANT.

Sendo o acesso ao crédito bancário um dos constrangimentos à competitividade empresarial, a NERSANT tem procurado soluções para as suas empresas associadas. Este protocolo de parceria insere-se nessa estratégia.

As operações de concessão de crédito terão que se enquadrar nas cinco linhas de crédito disponibilizadas pelo Crédito Agrícola. Estão assim já disponíveis para as empresas associadas da NERSANT:

uma linha de crédito para apoiar processos de empreendedorismo/criação de novas empresas;

uma linha de crédito para apoio à tesouraria das empresas;

uma linha de crédito para apoiar investimentos em eficiência energética;

uma linha de crédito para a reindustrialização;

e uma linha de crédito para apoio social;

“Esta parceria ganha especial relevância numa altura em que a capitalização e financiamento às empresas é fundamental. Congratulamo-nos com o mesmo e esperamos que as nossas empresas associadas possam vir a fazer uso deste novo instrumento que cuidadosamente preparámos”, afirmou na ocasião Maria Salomé Rafael, presidente da direção da NERSANT, acrescentando: “É este o papel de uma associação empresarial: promover o desenvolvimento do Ribatejo, apoiando a atividade empresarial e dinamizando projetos de melhoria da envolvente empresarial regional.”

Dirigido exclusivamente para empresas associadas da NERSANT, quer sejam empresários em nome individual ou pessoas coletivas de qualquer sector de atividade, o protocolo poderá beneficiar mais de 2 500 empresas.

O protocolo vai assim permitir às empresas associadas à NERSANT o acesso a condições preferenciais de produtos e serviços bancários, bem como de seguros disponibilizados pelo Grupo, que podem ser disponibilizados e contratados, consoante os casos, quer pela Caixa Central, quer por qualquer uma das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas associadas, e que integram o Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo, quer pelas Seguradoras e demais empresas que integram o Grupo.

O Crédito Agrícola entende que “a região de Santarém tem um papel fundamental no desenvolvimento sócio-económico do país, mas as assimetrias no território são muitas vezes um travão ao crescimento”, pelo que, “com esta parceria o Crédito Agrícola pretende ajudar a alavancar a atividade empresarial nesta zona do país, através da NERSANT, “uma associação empreendedora com grande capacidade de ação junto dos empresários do distrito”.

O documento foi assinado pela presidente da direção da NERSANT, Maria Salomé, e pelo seu vice-presidente, Domingos Chambel. Em representação do Grupo Crédito Agrícola, assinaram o presidente do Conselho de Administração Executivo, Licínio Pina, e o vogal José Alexandre.