CVP Aveiras de Cima realiza Festival de Sopas

Dia 1 de novembro, a partir das 12h30, no Mercado Diário de Aveiras de Cima

Delegação da Cruz Vermelha realiza o seu II Festival das Sopas.

A Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa organiza nesta quarta-feira (feriado), dia 1 de novembro, a segunda edição do Festival das Sopas. O evento decorrerá nas instalações do Mercado Diário de Aveiras de Cima.

Numa tarde e noite de convívio e confraternização entre a comunidade em geral, familiares, amigos e visitantes, este certame conta com a participação de cerca de uma dezena de restaurantes e snack-bares da vila de Aveiras de Cima que confecionam sopas e as cedem gratuitamente à organização para que as possam vender, gerando fundos que revertem a favor da Delegação da CVP.

As sopas poderão ser degustadas a partir das 12h30 e haverá animação musical com Danças de Salão pelos Alunos de Apolo de Azambuja, Danças Sevilhanas por «Las Hermosas» do Club Azambujense, com o Grupo de Dança «Double D» de A.C.R. de Casais das Boiças, um baile ao som do artista do concelho Hugo Sampaio, e com os Ranchos Folclóricos Infantis Ceifeiras e Campinos de Azambuja e «Os Traquinas» da A.R.C. de Quebradas.

A entrada tem um valor de seis euros, que dá acesso à tigela para a degustação das sopas, pão, bebida e porco no espeto.

Esta iniciativa conta com os apoios da Câmara Municipal de Azambuja e das Juntas de Freguesia de Aveiras de Cima, Vale do Paraíso e Aveiras de Baixo.