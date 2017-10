CVP e Missão Continente promovem recolha de alimentos

De 27 a 29 de outubro de 2017 a Cruz Vermelha Portuguesa e a Missão Continente promovem uma recolha de alimentos.

♦ A iniciativa decorre nas lojas Continente e Meu Super de todo o país

♦ Os alimentos recolhidos revertem a favor de famílias sinalizadas pela Cruz Vermelha Portuguesa

Mais de 400 lojas Continente e Meu Super de todo o país vão promover a recolha de alimentos entre os dias 27 e 29 de outubro, uma ação promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa em parceria com a Missão Continente.

A iniciativa pretende recolher bens essenciais como enlatados diversos, leite, cereais, papas para bebé, entre outros, que serão entregues a famílias carenciadas, identificadas pela Cruz Vermelha Portuguesa através das suas Estruturas Locais, de acordo com as necessidades mais urgentes.

A recolha de alimentos será apoiada por milhares de voluntários, que estarão nas lojas Continente a aconselhar os portugueses sobre os produtos que devem doar e a receber os contributos de todos os que quiserem participar.

Em 2016, as recolhas de alimentos promovidas pela Cruz Vermelha Portuguesa em parceria com a Missão Continente tiveram o contributo de cerca de 6.000 voluntários, que recolheram alimentos equivalentes a 385 mil refeições.

Luís Barbosa, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa afirma: “Mais uma vez promovemos a recolha de alimentos, muito importantes para fazer chegar bens de primeira necessidade às famílias carenciadas, que estão identificadas pelas nossas delegações locais. Este tipo de ações só vale a pena porque sabemos que o contributo dos portugueses e a participação da Missão Continente garantem o êxito da iniciativa. Por isso, esperamos que esta ação seja mais um sucesso.”

José Fortunato, da Missão Continente, acrescenta: “Mais uma vez a Missão Continente assume o compromisso de ajudar a minimizar as dificuldades das famílias portuguesas e associa-se a esta causa. Esperamos conseguir envolver as comunidades nesta luta contra a fome e, no final do dia 29, ter números muito significativos, que reflitam um grande apoio a todos os que estejam a precisar.”

Bens essenciais solicitados pela Cruz Vermelha Portuguesa: