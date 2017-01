«Programa Luzes e Sombras: Alcobaça no processo régio [2017]» — Colóquio «D. Pedro I, um rei mal conhecido. Nos 650 anos da sua morte (1367-2017)»

Promovido pela Direção-Geral do Património Cultural/Mosteiro de Alcobaça em parceria com a Academia Portuguesa da História e com o apoio da Câmara Municipal de Alcobaça, o «Programa Luzes e Sombras: Alcobaça no processo régio» tem como objetivo aprofundar e divulgar o conhecimento sobre as relações que existiram entre a monarquia portuguesa e o Mosteiro de Alcobaça ao longo dos séculos, contando com a participação de reputados especialistas provenientes de várias universidades e centros de investigação.

O programa principia com a realização do Colóquio «D. Pedro I, um rei mal conhecido. Nos 650 anos da sua morte (1367-2017)», a ter lugar neste sábado, dia 28 de janeiro, com início às 10h30, no Mosteiro de Alcobaça – Sala do Capítulo, com entrada livre. Este acontecimento assinalará os 650 anos sobre a morte de D. Pedro I, cujo túmulo se encontra em Alcobaça onde os seus restos mortais bem como os de Inês de Castro repousam em arcas tumulárias que constituem uma obra prima reconhecida pela UNESCO, em 1989, aquando da inscrição do Mosteiro de Alcobaça na Lista do Património Mundial da Humanidade.

Em 2017, o programa inclui ainda um ciclo de conferências com sessões marcadas para os dias 3 de abril, 3 de junho e 23 de setembro, e terá continuidade em 2018 e 2019.

Esta iniciativa insere-se na implementação da nova estratégia em curso no Mosteiro de Alcobaça, em particular, no âmbito da boa prossecução do objetivo estratégico referente à afirmação do Mosteiro de Alcobaça como centro de estudos e da divulgação da História e do Património da Ordem de Cister em Portugal.