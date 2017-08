De 11 a 20 de agosto: Tomate, Azeite e Alho

Tomate, Azeite e Alho – 10 dias para provar!

Diz o povo na sua ancestral sabedoria:

No Tomate, Azeite e Alho

Cada um seu restaurante

Se este aqui não lhe serve

Visite outro mais adiante

Os restaurantes de Santarém estão a convidar toda a gente a saborear os paladares do verão, com a excelência dos produtos do Ribatejo.

Tomate, Azeite e Alho acontece desde hoje, sexta-feira, dia 11, até 20 de agosto.

“Combinam-se o tomate das searas que predominam na Lezíria, o azeite do olival do bairro e o alho das nossas hortas, realçando sabores de deslumbrar paladares, pela mestria dos melhores cozinheiros.

Tomate assado, risoto, arroz de tomate, tomatadas, sopas, saladas, açordas, caldeiradas, enfim, um sem número de receitas a provocar o desassossego dos sentidos para uma sinfonia de sabores.

Serão dez dias em que a nossa gastronomia, o talento dos nossos chefes e a sua dedicação à cozinha estarão em evidência, numa prática que se mantém ao longo de todo o ano.

Sabe bem em Santarém, dirá!..

Sente-se um pulsar vibrante …

O verão em Santarém é mesmo um espanto!… E a cidade, um permanente convite para que se sente à mesa e assista a um espetáculo, entre num museu, respire a paz dos nossos templos ou, sinta a agitação da noite.

Um tempo para que cada um de nós possa erguer o copo e afirmar convictamente:

- Encontra-me em Santarém!” – assim escreveu alguém.