Programa abem: Rede Solidária do Medicamento com campanha de recolha de fundos nas Farmácias de Santarém

«Dê troco a quem precisa» para ajudar quem não consegue adquirir a sua medicação.

Com o objetivo de ajudar quem mais precisa a adquirir os medicamentos de que necessita, o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento lançou uma campanha solidária de recolha de fundos em 86 farmácias do distrito de Santarém, que decorrerá até 24 de dezembro. Sob o mote Dê troco a Quem Precisa, a campanha convida todos os portugueses a participar, doando o troco resultante das compras efetuadas na sua Farmácia. O montante angariado será integralmente aplicado na aquisição de medicamentos para beneficiários identificados pelo Programa.

A campanha Dê Troco a Quem Precisa abrange 500 farmácias de oito distritos (Beja, Coimbra, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu). Os portugueses que se deslocarem às Farmácias abrangidas são convidados a doar o seu troco aquando do momento da compra. Essa verba é de imediato alocada ao fundo solidário do Programa abem: e aos beneficiários que dele fazem parte.

Para Maria de Belém Roseira, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da Associação Dignitude – entidade dinamizadora do Programa abem: – esta campanha assume uma particular importância por “apelar ao caráter solidário dos portugueses, à união e altruísmo de todos na resposta a um problema de emergência social que é o não acesso ao medicamento por insuficiência de rendimentos disponíveis.” Para a ex-ministra da Saúde, “a correta terapêutica é essencial para a saúde da população. Não podemos permitir que tal não seja possível por falta de rendimento disponível, sendo neste ponto essencial a união de toda a sociedade civil, para que nenhum português tenha de sair da Farmácia sem toda a terapêutica de que necessita para fazer face à sua debilidade de saúde”.

Recorde-se que, de acordo com um estudo da Universidade Católica de final de 2015, um em cada cinco portugueses não consegue comprar todos os medicamentos receitados pelo seu médico, aquando da visita à farmácia. Uma realidade para a qual a Associação Dignitude pretende ajudar a dar resposta através do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, e desta campanha, que concretiza os esforços do programa, apelando à participação de todos.

Atualmente com mais de 3 mil beneficiários, o Programa abem: ambiciona auxiliar 25 mil pessoas em situação de carência a ter acesso à sua medicação até ao final do próximo ano e 50 mil até ao final de 2019. Para tal, prevê o alargamento do programa a todos os distritos do país e regiões autónomas, já no final deste ano. Já foram adquiridos, ao abrigo do abem:, 40 820 medicamentos desde a sua origem, em maio de 2016.

No quadro em baixo consulte as Farmácias do distrito de Santarém aderentes à Campanha Dê Troco a Quem Precisa: