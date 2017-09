Demência afeta mais de 180 mil portugueses

A demência é um desafio enorme para um número crescente de famílias.

A propósito do Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que se assinalou a 21 de setembro, o presidente da Associação Alzheimer Portugal veio falar da demência, que afeta mais de 180 mil portugueses, como “um desafio enorme para um número crescente de famílias, uma das principais causas de dependência e incapacidade.

Escreve José Carreira:

— Não podemos ignorar o impacto devastador nas pessoas com demência, nas famílias, nos cuidadores e nos sistemas de saúde e de proteção social. A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência.

De acordo com a Associação Internacional de Alzheimer, duas em cada três pessoas considera que há pouca ou nenhuma compreensão da demência nos seus países. Temos, por isso, que agir hoje, trabalhar, afincada e concertadamente, na prevenção para que possamos dar melhor qualidade de vida às pessoas com demência, famílias e cuidadores.

Segundo os últimos dados publicados na revista científica The Lancet é possível evitar um em cada três casos de demência, se forem controlados os fatores de risco como a obesidade, a diabetes, a hipertensão e se for promovida a atividade física e fomentado o contacto social.

Durante o mês de setembro foram múltiplas as iniciativas que visaram sensibilizar a comunidade para a importância dos sinais de alerta; do diagnóstico atempado; da criação e implementação do Plano Nacional para as Demências, do Estatuto do Cuidador, e da Comunidade Amiga das Pessoas com Demência.

A Alzheimer Portugal é a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída com o objetivo de promover a qualidade de vida das pessoas com doença de Alzheimer e dos seus familiares e cuidadores. Pode consultar o site da associação através do endereço www.alzheimerportugal.org.

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47,5 milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para os 135,5 milhões. A doença de Alzheimer assume, neste âmbito, um lugar de destaque, representando cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência (World Health Organization [WHO], 2015).