Depois dos estágios de Natal, o Estágio da Páscoa

Desmor promove Estágio de Triatlo da Páscoa 2017

Vem aí mais um estágio de triatlo aberto à participação de todos os atletas.

A Desmor, entidade organizadora deste estágio já anunciou a data: será de 4 a 8 de abril.

“Esta será mais uma oportunidade de treinar com triatletas internacionais, sob orientação do treinador Sérgio Santos, quatro vezes treinador olímpico, com vasta experiência no alto rendimento”, sublinha a entidade gestora do parque desportivo riomaiorense.

Este estágio destina-se a todos os atletas com mais de 13 anos e paixão pelo desporto.

O estágio inclui todo o enquadramento técnico e programação de treino, seguro desportivo, o acesso a todas as instalações do Complexo Desportivo e o alojamento em regime de pensão completa no Centro de Estágios, anuncia a Desmor que apresenta, e com razão, o Complexo Desportivo de Rio Maior como um local de referência para a preparação de atletas de todo o Mundo, e em especial, um local privilegiado para a preparação de triatletas, reunindo condições ideais para a prática dos três segmentos: natação, ciclismo e corrida. Vejamos: “A piscina coberta de 50 metros, a pista sintética de 400 metros, o moderno e bem apetrechado ginásio, bem como as estradas para a prática do ciclismo e os trilhos pela Serra dos Candeeiros, tornam este estágio uma magnífica oportunidade para os triatletas”.

Notas

A realização do estágio estará sempre dependente de um número mínimo de participantes. O eventual cancelamento comportará o reembolso dos valores pagos.

Para mais informação, contactos pelo tlm. 913 210 211 ou pelo email: anabela.santos@desmor.pt

Clubes que inscrevam 5 triatletas, oferta da 6ª inscrição ou 20% de desconto.

Inscrições: