Detidos hoje, por furto em estabelecimento

Três homens foram detidos nesta quarta-feira, 5 de abril, em Almeirim, por furto em interior de estabelecimento

Militares do Posto Territorial de Almeirim do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana detiveram nesta quarta-feira, dia 5 de abril, três homens com idades compreendidas entre os 20 e 30 anos, por furto em interior de estabelecimento.

“No âmbito de uma investigação por furto no interior de estabelecimentos, na região de Santarém, foi detetado um veículo, com os suspeitos no seu interior, pelo que os militares encetaram diligências para o fazer parar. Ao aperceberem-se do propósito da GNR, o condutor tentou a fuga tendo sido intercetado em Almeirim”, descreve o Comando Territorial.

No decorrer desta ação foi realizada uma busca, não domiciliária, ao veículo, de que resultou a apreensão de:

250 maços de tabaco;

175 euros em dinheiro;

1 navalha;

2 pares de luvas;

2 telemóveis;

1 pé-de-cabra;

1 lanterna;

Diversas peças de máquinas de tabaco;

Diversas ferramentas;

Diverso vestuário.

Esta tarde, os suspeitos, referenciados pelo mesmo tipo de crime, foram presentes ao Tribunal Judicial de Almeirim.