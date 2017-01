Divulgados vencedores do II Concurso Incubar+Lezíria

II Concurso Incubar+Lezíria: Júri já votou projetos empresariais na área da Inovação no Desporto, Saúde e Bem-Estar

Realizou-se na quinta-feira, 12 de dezembro de 2017, no auditório da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESRM), a sessão de júri do II Concurso de Ideias de Negócio do projeto Incubar+Lezíria. Este concurso foi lançado para fomentar o empreendedorismo e atrair projetos mais qualificados e inovadores para a Lezíria do Tejo e decorreu nos meses de novembro de 2016 centrado nas temáticas da Inovação no Desporto, Saúde e Bem-estar. Domingos Soares de Oliveira, administrador e CEO da Benfica SAD, Matteo Cerrutti, diretor de Inovação do Holmes Place e Pedro Líbano Monteiro, administrador do Hospital da Luz, integraram o júri que determinou os três vencedores.

Este 2º de um total de quatro concursos do género, recebeu 36 candidaturas tendo sido selecionadas seis para participar na sessão de júri, na ESDRM estando o auditório Silvino Sequeira praticamente lotado.

As apresentações realizadas foram avaliadas por um júri composto por Domingos Soares de Oliveira, administrador e CEO da Benfica SAD, Pedro Líbano Monteiro, administrador do Hospital da Luz, e Matteo Cerrutti, diretor de Inovação do Holmes Place, convidados pelos promotores do projeto a integrar o júri deste concurso. Integraram ainda o júri o professor Manuel Laranja, especialista em inovação, a presidente da direção da NERSANT, Maria Salomé Rafael, o diretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, João Moutão, e a presidente do conselho de administração da Desmor, Diva Cobra.

O júri teve como critérios de análise a integração numa das áreas temáticas do concurso (fator eliminatório), o potencial da ideia, o grau de inovação e criatividade do projeto, a incorporação de tecnologia e conhecimento, o interesse para o desenvolvimento da região, o grau de maturação da ideia e o potencial de criação de emprego qualificado.

Os vencedores

Os três projetos vencedores foram o Access4all, apresentado pelo promotor Telmo Matos, Healthy Times, apresentado pelo promotor Hélder Mendonça e Relay, apresentado pelo promotor Pedro Bernardes.

Aos três projetos vencedores serão atribuídos diversos benefícios, nomeadamente a pré-incubação física para desenvolvimento do projeto, em sistema de co-working reservado, por um período de três meses na Startup Santarém ou no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, a incubação física (pós-início de atividade) em sistema de co-working reservado por um período de 6 meses na Startup Santarém ou no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, a participação num Programa de Aceleração da Startup Santarém apoiado por uma equipa de consultores e mentores de referência, a participação no NERSANT Business e ainda uma bolsa monetária para transformação da ideia de negócio em iniciativa empresarial.

O projeto Access4all, candidatado na área do bem-estar, é um projeto que pretende colmatar a necessidade de mercado ao nível de ofertas que proporcionem saúde, bem-estar e felicidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A Access4all pretende ser uma empresa de animação turística e consultoria que dará apoio e criará programas de lazer, principalmente no âmbito do Turismo de Natureza Acessível. O foco do projeto consiste em criar atividades em que o público-alvo (pessoas com deficiência e mobilidade reduzida) convivam e tenham momentos únicos de bem-estar, saúde e felicidade, aliando atividades de animação turística ao contacto com a natureza. O promotor deste projeto, Telmo Matos, tem 31 anos e é Mestre em Ciências do Desporto.

O projeto Healthy Times, apresentado nas áreas da Saúde e Bem-estar, é um sistema de distribuição automática de alimentação saudável à medida dos objetivos de treino dos clientes (num sistema de vending criado especificamente para este projeto). Com planos nutricionais cientificamente fundamentados e disponíveis no ginásio, as principais vantagens do Healthy Times são a elevada coerência entre objetivos do cliente e características dos planos, a simplicidade, o acesso a informação esclarecedora, e a conveniência de estar tudo pronto a consumir no momento e local certo. O promotor deste projeto, Hélder Mendonça, tem 29 anos e está a realizar o Mestrado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

O projeto Relay, apresentado na área da Inovação no Desporto, pretende criar uma aplicação que facilitará a gestão de clubes desportivos, em três vertentes: administrativa, operacional e comunicacional, permitindo o acesso de qualquer utilizador previamente autorizado pelo clube desportivo e de acordo com o perfil respetivo, em qualquer local e em qualquer tipo de dispositivo (smartphone, tablet e computador).

As pessoas envolvidas nas atividades dos clubes desportivos em todo o Mundo são maioritariamente voluntários (direção, treinadores, pais e outros familiares). Não obstante este carácter amador, a gestão do “dia-a-dia” de um clube, mesmo um de pequena dimensão, implica dedicação e flexibilidade no desempenho de todas as tarefas, entre as quais as tarefas comunicacionais ganham uma importância determinante, sobretudo entre o clube, treinadores, atletas e pais. É para apoiar, facilitar e melhorar estas tarefas que o Relay existe. O promotor deste projeto, Pedro Bernardes é Mestre em Direção e Gestão Desportiva e tem 43 anos.

A realização de Concursos de Ideias é uma das componentes do projeto Incubar+Lezíria, liderado pela NERSANT e dinamizado em co-promoção com o Instituto Politécnico de Santarém, a Desmor e o Agrocluster Ribatejo, e pretende fomentar o empreendedorismo e atrair para a região a criação e desenvolvimento de ideias inovadoras.

Qualquer interessado em iniciar uma atividade empresarial na Lezíria do Tejo pode beneficiar gratuitamente das ferramentas e atividades do projeto bastando para isso inscrever a sua ideia no website http://incubarmaisleziria.nersant.pt. Após essa inscrição será contactado pela equipa técnica para uma reunião na qual se dará início ao processo de acompanhamento do desenvolvimento da ideia com o objetivo de que a mesma possa resultar num negócio.

Fonte: Nersant