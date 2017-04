Domingo de Páscoa terá concerto dançado em Turquel

Êxito em 2016 é para repetir em 2017!

Depois do sucesso que foi a atuação conjunta da banda da Sociedade Filarmónica Turquelense e da Academia de Dança do Hóquei Clube de Turquel na Páscoa de 2016, decidiram aquelas coletividades repetir a experiência este ano.

Com entrada livre, a festa começa às 15 horas com uma aula aberta de dança desportiva, para a qual estão convidadas todas as crianças a partir dos 4 anos (incluindo as 786 crianças da região que no final do ano passado foram contempladas nas suas escolas com uma sensibilização à dança proporcionada pelo HCT). Poderão ser acompanhadas na aula pelos seus pais, apenas sendo exigido que todos se apresentem com calçado adequado para mudar antes de entrar no ringue.

As mesmas exigências são feitas para a aula seguinte, às 16 horas, aberta a todos os adultos, e tendo como tema a Quizomba e outras danças afro-latinas.

A festa encerrará com o Concerto Dançado, onde a Banda e a Academia de dança se exibirão, em grande parte dos temas em conjunto.

Um confraternização pública e aberta, que proporcionará uma Páscoa diferente e especial.