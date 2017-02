EDP lança 4ª edição do EDP Live Bands com novos parceiros

Banda vencedora vai atuar no NOS Alive e no Mad Cool Festival em Madrid

A EDP está à procura de músicos talentosos e preparados para brilhar nos palcos de grandes festivais. A 4ª edição do concurso arrancou a 6 de fevereiro e podem candidatar-se todas as bandas de “garagem”, de todas as áreas musicais. Exige-se talento e garra para subir a dois grandes festivais mundiais: o NOS Alive e o Mad Cool Festival, em Madrid. Além da estreia nestes eventos, os vencedores terão direito a gravar o primeiro álbum com a Sony Music.

A EDP tem vindo a reforçar o seu posicionamento na área da música através de diversos patrocínios a eventos. O lançamento da 4ª edição do EDP Live Bands em Portugal acontece uma semana antes do lançamento do concurso no Brasil, que vai iniciar a sua 2ª edição. A edição brasileira também superou todas as expectativas tendo sido registadas mais de 1 400 bandas inscritas. Desde o seu lançamento, o EDP Live Bands já lançou três bandas que atuaram no NOS Alive e viram o seu trabalho editado pela Sony.

Pelo quarto ano consecutivo, o projeto conta com o apoio da Everything is New e da Sony e, na edição que agora começa, vai contar com a FNAC, revista Sábado, RTP e Antena 3 como parceiros do EDP Live Bands. Estes novos parceiros, para além de contribuírem na seleção da banda vencedora, vão também apoiá-la após o concurso, através da divulgação da sua música.

O EDP Live Bands em Portugal conta já com mais de 950 bandas participantes e pretende descobrir mais talento escondido para o lançar nos grandes palcos. Depois de inscritas, as bandas emergentes passam por duas fases de seleção por parte do público e do júri do concurso. A grande final será no dia 19 de maio, na LX Factory, e nela participarão as oito melhores bandas.



e dá o alerta a todas as bandas que, ao contrário do que se diz, as paredes da garagem não têm ouvidos. Por isso se a banda quer chegar mais além, terá de dar o salto da garagem para o palco.

O regulamento do concurso está disponível em: edplivebands.edp.pt.

Cronograma do concurso (edição portuguesa)

06. fevereiro – Início das inscrições e votação

13. março – Fim das inscrições

24. março – Fim da 1ª fase de votação

27. março – Divulgação das bandas semifinalistas

28. março – Início da 2ª fase votação

14. abril – Fim da 2ª fase de votação

17. abril – Anúncio dos finalistas – 4ª edição EDP Live Bands

19. maio – Final em concerto ao vivo

06 a 08 de julho – Atuação da banda vencedora no NOS Alive ’17