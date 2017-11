Embarcação em risco a norte da Foz do Arelho

Autoridade Marítima apoia e reboca embarcação de recreio a norte da Foz do Arelho.

Na terça-feira, 1 de novembro, o Comando-local da Polícia Marítima e a Estação Salva-vidas da Nazaré auxiliaram uma embarcação de recreio semirrígida, com cerca de 5 metros de comprimento e com três tripulantes a bordo, que se encontrava à deriva a cerca de 2 milhas a norte da Foz do Arelho e a cerca de 50 metros da linha de costa, estando com problemas no motor e a derivar de forma preocupante para uma zona de costa rochosa, necessitando de auxilio para, em segurança, alcançar um porto.

​Recebido o alerta, o capitão de Porto da Nazaré empenhou imediatamente a embarcação SR-42 da Estação Salva-vidas da Nazaré. Esta e o piquete da Polícia Marítima prestaram apoio e rebocaram a embarcação para o porto de São Martinho do Porto.

A operação começou pelas 15h25, terminando cerca das 17h15 com a embarcação atracada em segurança e os tripulantes a salvo.