Fim das comemorações dos 100 anos da Mina do Espadanal com acordo de comodato e protocolo de colaboração entre o Município e a EICEL 1920

A Direcção da EICEL1920, Associação para a Defesa do Património, e a Câmara Municipal de Rio Maior realizam no dia 28 de janeiro de 2017, sábado, o Encerramento das Comemorações do Centenário da Mina do Espadanal, numa sessão a ter lugar na sala polivalente da Biblioteca Municipal de Rio Maior com o seguinte programa a cumprir das 15 às 17 horas e 30 minutos: