Encontro de Cultura Popular do Ribatejo está em preparação

O Encontro de Cultura Popular do Ribatejo está a ser organizado pelo Fórum Ribatejo e o Município da Barquinha

Encontram-se abertas, até fins do presente mês de março, as candidaturas para o I Encontro de Cultura Popular do Ribatejo, a realizar no Auditório Municipal da Barquinha a 24 de junho de 2017, numa organização do Fórum Ribatejo e do Município da Barquinha.

Dirigido, naturalmente, a todos os profissionais das áreas da cultura e do social, assim como à comunidade científica e, em especial, aos investigadores das áreas das ciências sociais, professores dos diversos graus de ensino, técnicos culturais da administração regional e autárquica e profissionais de turismo e património, esta iniciativa pretende ser a primeira de uma sequência bianual que permita aos investigadores e agentes de produção teórica desta região dispor de um espaço/tempo periódico onde possam tornar públicos os seus projetos e pesquisas e, concomitantemente, dispor das necessárias interações com outras obras e respetivos pensadores e investigadores.

É uma região que assim se descobre como foco de estudo e reflexão. E neste se conhece e reconhece, enquanto dimensão territorial onde vigoram potenciais económicos, sociais, agrícolas e industriais, enquadrados de maneiras de ser e de viver. De uma certa maneira de ser ribatejano.

As linhas temáticas selecionadas são as seguintes:

As mitologias ribatejanas; funcionalidades ontem e hoje.

O trabalho e as relações de género na cultura ribatejana.

Terapêuticas, saúde e condições alimentares.

Identidades culturais e variabilidades num contexto de contemporaneidade.

Que a apresentação deverá constar de uma síntese até quinze linhas, título e palavras-chave e deverá ser, ainda, acompanhada de uma síntese biográfica curricular com o máximo de doze linhas. As mesmas deverão ser acompanhadas de endereços de contacto telefónico e de mail.

E que devem utilizar os seguintes contactos:

Mail de registo de candidatura: gabriela.rodrigues@cm-vnbarquinha.pt

Telefones de contato e esclarecimento: 249 720 358 | 927 410 436 | 966 765 309