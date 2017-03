Ciências Naturais requerem «Engenheiro por um dia» na Sibelco Portuguesa

No dia 8 de março, a turma A do 5ºano do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, foi a primeira das 5 turmas deste ano de escolaridade a estar presente na Sibelco Portuguesa para a realização da atividade «Engenheiro por um dia». Seguir-se-iam as restantes turmas. No final terão passado 100 alunos da escola por esta empresa numa parceria que já dura há vários anos e que tem contribuído para proporcionar excelentes momentos de aprendizagem.

“Com esta iniciativa pretende-se desenvolver diversas competências relacionadas com os conteúdos programáticos da disciplina de Ciências Naturais, nomeadamente o estudo das rochas e minerais, os métodos de tratamento das águas residuais e o conhecimento de instrumentos e técnicas laboratoriais no estudo dos minerais. Promove-se também a interligação entre a empresa e a Escola, permitindo o conhecimento da atividade desenvolvida pela empresa, nomeadamente a exploração sustentável dos recursos naturais da região e a atividade desenvolvida pelas engenheiras químicas que coordenam a atividade”, explica o professor Carlos Ribeiro.

Acompanhados por uma engenheira química, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o processo de extração das areias, a sua limpeza e as suas aplicações na indústria. Visitaram ainda o laboratório onde observaram, com ajuda de uma lupa, amostras de minerais.

Foi estabelecido um diálogo interessante entre os alunos e as engenheiras sobre aspetos relacionados com a responsabilidade social e ecológica da empresa, no sentido do uso sustentável dos recursos naturais. Neste âmbito, os alunos realizaram uma atividade prática que consistiu na produção de um filtro artesanal de água.

“Esta iniciativa pretende ainda fomentar o gosto pela atividade científica e eventualmente despertar nos alunos a vontade de enveredarem por carreiras/profissões no domínio da ciência, matemática e das engenharias. Consideramos que o contacto das crianças com o mundo empresarial e com diversas profissões é um dos aspetos mais importantes da sua formação”, sublinha o mesmo docente, acrescentando: “A Escola agradece à Sibelco Portuguesa e aos seus profissionais toda a colaboração prestada ao proporcionarem aos seus alunos uma vivência diferente e muito interessante. Os alunos demonstraram muita curiosidade e participaram de forma entusiástica nas atividades propostas. Esta experiência de ensino constituiu uma mais valia na aprendizagem e na formação dos nossos jovens.”

Carlos Ribeiro é Embaixador do projeto Scientix*

* Projeto europeu dedicado à promoção do ensino das ciências naturais a nível europeu.