Época de evolução para jovens nadadores de Rio Maior, considera a Desmor.

Decorreu no dia 3 de junho, no Complexo de Piscinas de Rio Maior, a última etapa do Circuito de Escolas de Natação do Oeste da época 16/17. Esta foi mais uma prova em que competiu a equipa da Desmor EM, SA, – Escola Municipal de Natação de Rio Maior, e que desta vez se destacou a nadar em “casa”, com o apoio dos amigos e familiares dos nadadores.

Este dia foi o culminar de uma época onde, mais uma vez num projeto conjunto da Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior (CNRM), se apostou na evolução dos jovens atletas, que ao longo da época aperfeiçoaram as suas capacidades e começaram a ambientar-se a provas competitivas. O Circuito de Escolas de Natação do Oeste inclui 7 provas na Nazaré, Bombarral, Óbidos, Cadaval, Caldas da Rainha, Torres Vedras e Rio Maior.

A turma de pré competição contou esta época com 30 nadadores e os treinadores desta época foram o Guilherme Sá do CNRM e a Susana Santos da Federação Portuguesa de Natação. A equipa de Rio Maior alcançou os objetivos estabelecidos no início, tendo muitos atletas demonstrado uma boa evolução, com uma permanente melhoria de tempos de prova para prova.

É também desta iniciativa, lançada em 2011, que atualmente estão a surgir na alta competição jovens nadadores, com o trabalho de continuidade desenvolvido pelo Clube de Natação de Rio Maior. Existem já atletas de destaque em competições e seleções nacionais, com a obtenção de recordes e a participação em competições internacionais.

Fonte: Desmor