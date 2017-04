EPRM: 27 estagiários regressaram de países europeus

27 jovens da EPRM regressaram de Estágios Internacionais

Chegaram no passado dia quinze de março os vinte sete jovens, alunos da Escola Profissional de Rio Maior (EPRM), que se encontravam a estagiar fora do país, no âmbito do Programa ERASMUS+, numa parceria estabelecida pela EPRM com a Câmara de Comércio Italiana, em Portugal. Este período de formação prática decorreu em Derry, na Irlanda do Norte, em Madrid, na Espanha e em Perugia, Pordenonne e Modigliana na Itália e teve uma duração de aproximadamente dois meses e meio.

Trouxeram consigo excelentes experiências de trabalho em contexto internacional e muito mais do que isso, vêm mais confiantes, mais desenvoltos e muito mais conscientes da importância do desenvolvimento de competências académicas, pessoais, profissionais e linguísticas.

Certo é que estamos apenas perante jovens adultos, alguns deles ainda adolescentes já que nesta aventura houve lugar para gente dos 16 aos 19 anos, a quem foi proporcionada uma incrível oportunidade de desenvolvimento e que já trazem para as suas rotinas as aprendizagens que fizeram.

Se um dia encontrar nalgum local um jovem que lhe diga “Buongiorno” em vez de bom dia ou “Gracias” em lugar de obrigado, talvez seja um destes alunos da Escola Profissional de Rio Maior que recorda e guarda com valor a experiência de estágio internacional que viveu! [i]