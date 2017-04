EPRM prepara XXIV Jornadas Profissionais

As XXIV Jornadas Profissionais da Escola Profissional de Rio Maior começam a 9 de maio

Tidas pela direção da Escola Profissional de Rio Maior como o ponto alto do respetivo Projeto Educativo as XXIV Jornadas Profissionais da EPRM estão agendadas para o período de 9 a 11 de maio próximo.

No dia 9, a Sessão de Abertura realizar-se-á das 10 às 12 horas e 30 minutos no Auditório Silvino Sequeira da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, sendo presidida pelo secretário de Estado da Educação, Professor Doutor João Costa e contando com a presença do presidente da ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, professor Gonçalo Xufre.

No dia 10 de maio destaca-se, das 14 horas e 30 minutos às 17 horas, a Palestra Motivacional, no mesmo auditório, com a participação da public speaker engenheira Carla Carvalho Dias. Esta Palestra Motivacional incidirá no tema «Motivar e Acreditar».

Para 11 de maio está agendada a Tertúlia Escola – Empresa, a realizar das 19 horas e 30 minutos às 22 horas e 30 minutos, com a presença do Professor Doutor Matias Alves. Há também a expectativa da presença de Alexandre Soares dos Santos cuja presença aguarda confirmação.

A intenção que preside às XXIV Jornadas Profissionais da Escola Profissional de Rio Maior é promover o Ensino Profissional, divulgar junto de toda a comunidade o Projeto Educativo da EPRM, divulgar os cursos e respetivas saídas profissionais, bem como fortalecer as relações de cooperação e a interação da escola com as famílias, as empresas e o meio envolvente, descreve uma nota da Escola.