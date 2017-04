Escola cedida à Associação de Festas de Arruda dos Pisões

Edifício da antiga escola local cedido à Associação de Festas de Arruda dos Pisões

Em 25 de fevereiro de 2017, em Arruda dos Pisões foi assinado um contrato de comodato mediante o qual a Associação de Festas local passou a usufruir das instalações da escola primária, desativada. O documento foi assinado pela presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, o vereador João Lopes Candoso e o presidente da Junta de Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, Raul Bouzada e Pinto e por Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação de Festas de Arruda dos Pisões, para quem aquele dia ficará na história da aldeia, “porque vamos poder continuar a ter a escola, (…) um edifício onde a maioria das pessoas que aqui ainda habitam aprendeu a escrever e a ler”, pelo que não o “podíamos deixar ao abandono” e que “queremos remodelar e dar vida (…) com o apoio da população, Município, Junta e empresas”.

“Arruda está viva, Arruda está no bom caminho!”, afirmou o presidente da Associação de Festas que fundamentou a sua convicção revelando que a localidade iria estar pela primeira vez, como realmente esteve, no desfile do Carnaval no Rio, não só com um grupo a desfilar mas também sendo arrudenses os próprios Reis do Carnaval 2017, que neste ano a sua terra iria realizar um Jantar das Mulheres como de facto o fez e que estaria nas Tasquinhas de Rio Maior e assim foi. Informou ainda que a Festa Anual 2017 tem um orçamento de “perto dos 10 mil euros” e que além disso irão comemorar o aniversário da Associação em 29 de abril, que se fará o Passeio de Motorizadas e a Festa de Natal, tudo para “elevar o nome de Arruda bem alto”, assumindo que “Arruda está em movimento”.

“O que nos desmotiva”, apontou Luís Miguel Ribeiro, “é quando queremos fazer atividades termos que tirar licenças e mais licenças, por exemplo o que por estes três dias de baile de Carnaval se pagou à Sociedade Portuguesa de Autores”, licenças cujos custos foram suportados pela Junta de Freguesia como forma de apoio à Associação de Festas. “Mas pergunto: vamos fazer mais atividades para nos levarem o dinheiro do nosso trabalho que podia ficar na terra onde queremos fazer obra? Será que vale a pena fazer alguma coisa?” Preocupa-o a Festa Anual em agosto… “Nem quero pensar nos valores que temos que pagar de licenças e seguros para continuar com a tradição e com uma das melhores festas do concelho”, desabafou.

No que respeita à velha escola, a Associação de Festas pretende pintar o edifício e reconstruir o parque infantil, tendo sido pedido à Câmara apoio na oferta da tinta e na colocação do piso adequado no parque para as crianças. Mas para começar iriam fazer uma limpeza exterior, podar árvores e colocar um portão para entrada de viaturas, obra para a qual já tinha sido pedida a ajuda da Junta de Freguesia.

A longo prazo, a Associação gostaria de construir “uma cozinha em condições junto do largo da Igreja”, mas para isso necessita de saber dos técnicos do Município se tal é viável ou não; se for, pedirá que ainda este ano façam o projeto da cozinha, para que a Associação de Festas possa ter uma estimativa do que necessitará para concretizar essa obra.

Luís Miguel Ribeiro elogiou o Município por ter apostado na disponibilização dos equipamentos escolares inativados às associações do concelho e agradeceu todos os apoios que a Associção de Festas de Arruda dos Pisões tem recebido, tanto da Câmara como da Junta de Freguesia.

Além das entidades já mencionadas estiveram presentes neste ato a presidente da Assembleia de Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, representantes do grupo motorizado local «Os Cotas» e da Fábrica da Igreja, o Juiz da Festa Anual 2017 e os corpos sociais da Associação de Festas.