Escola Profissional tem 27 alunos em estágios internacionais

Em parceria com a Câmara de Comércio Luso Italiana a EPRM tem 27 alunos em estágios internacionais

— A oferta de um ensino profissional de excelência e qualidade é um dos mais fortes e ambiciosos objetivos do Projeto Educativo da Escola Profissional de Rio Maior. É, para nós, uma missão fundamental proporcionar aos alunos um leque de competências académicas, profissionais e pessoais que vão para muito para além do currículo do seu curso e que se estendam também ao meio em que vivem.

Mais do que aprenderem a ser excelentes técnicos, queremos que os nossos alunos sejam colaboradores ativos nas empresas por onde passam, que levem a energia e a pluralidade de saberes característicos da sua juventude aos seus postos de trabalho. Por isso mesmo, o envolvimento dos alunos em projetos Erasmus+ é uma ótima forma de lhes conceder oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem que os tornem mais autónomos, mais organizados e com maior conhecimento de métodos e formas de trabalho vividos na primeira pessoa em contexto transnacional.

Desta forma, e em parceria com a Câmara de Comércio Luso Italiana, foram vinte e sete os alunos desta escola que partiram para o estrangeiro com a finalidade de realizarem o seu período de formação em contexto de trabalho, ao longo de 9 semanas, em empresas sediadas em Pordenone, Modigliana e Foligno, em Itália, Derry, na Irlanda do Norte e Madrid, em Espanha.

Uma aventura e tanto… Muita curiosidade, formigueiro na barriga e um sotaque luso de há duas semanas atrás, foram sendo substituídos por sorrisos largos, fotografias engraçadas, experiências maravilhosas e feedbacks altamente positivos!

Virão, com certeza, mais competentes e seguros, representarão para o tecido empresarial uma mais-valia porque trazem novos conhecimentos e saberes e serão, por certo, homens e mulheres com mais histórias para contar. Porque a riqueza de saberes é algo que não desvaloriza e tudo o que conseguirmos aprender constitui o nosso património, continuaremos, todos os dias, a esforçar-nos para que os jovens que saem da EPRM e se espalham pelas empresas do concelho e do país levem uma maior riqueza a todos os que com eles se forem cruzando!

Origem: Escola Profissional de Rio Maior