Escola Segura sensibiliza na Chamusca e em Alcanena

Escola Segura sensibiliza sobre Prevenção Rodoviária na Chamusca e em Alcanena

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através da Secção de Programas Especiais de Torres Novas, realizou, nos dias 1 e 3 de abril, duas ações de sensibilização no âmbito do programa Escola Segura.

A primeira ação teve lugar na Chamusca. Com organização da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a sensibilização, subordinada ao tema «Todos Pelos Direitos das Crianças», contou com uma ação prática de prevenção rodoviária, seguida de demonstração cinotécnica.

A segunda ação foi realizada em Alcanena, em parceria com o Centro de Saúde local. Aqui, falar de Prevenção Rodoviária passou por colocar o enfoque no consumo de substâncias aditivas como um comportamento de alto risco nas estradas. Esta ação contou com a colaboração da Escola Secundária de Alcanena, cujos alunos, vestidos a rigor com “mini fardas” de GNR, alertaram os condutores para o cumprimento das normas rodoviárias.