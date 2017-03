ESDRM: 1 campeão e 2 vice no Nacional Universitário

Estudantes da ESDRM com ótimos resultados no Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta

No domingo, 5 de março, alguns alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior/IPSantarém participaram no Campeonato Nacional de Desporto Universitário de Atletismo em Pista Coberta, que se realizou no ExpoCentro de Pombal, tendo obrifo ótimos resultados. Assim, Sofia Duarte sagrou-se campeã nacional de 60 metros e vice-campeã nacional de salto em comprimento, José Pinto é cice-campeão nacional de 400 metros e Alexandre Cardeira obteve um honroso 5º lugar no salto em comprimento.

Os três atletas são alunos do 1º ano do curso de Treino Desportivo.