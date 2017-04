ESDRM dá formação a técnicos de manutenção de piscinas

Escola Superior de Desporto de Rio Maior forma técnicos de manutenção de piscinas da Lezíria do Tejo

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior iniciou, dia 23 de março de 2017, uma ação de formação destinada a melhorar as competências e as qualificações dos técnicos de manutenção de piscinas dos Municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

A formação arrancou nas instalações da Comunidade Intermunicipal da Lezíria Tejo, vai prolongar-se até ao dia 12 de maio e inclui módulos teóricos, a ter lugar na CIMLT e módulos práticos, que irão decorrer no Complexo Desportivo Aquático de Santarém e nas Piscinas Municipais de Rio Maior.

O programa de formação em manutenção de piscinas da Escola Superior de Desporto de Rio Maior pretende dotar os formandos de competências orientadas para a execução e avaliação das atividades e tarefas de manutenção e otimização dos sistemas de segurança e higiene, de prevenção de risco de saúde e do controlo e manutenção de parâmetros técnicos de referência em piscinas.

A necessidade desta formação surge na sequência do aumento da exigência e rigor, no que diz respeito à gestão racional e eficiente dos recursos e à segurança da utilização de piscinas de uso público e privado.