ESDRM – Metodologia de Treino em Futsal

Metodologia de Treino em Futsal – Formar Ganhando, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de Santarém promove a ação de formação Metodologia de Treino em Futsal – Formar Ganhando, nesta quarta-feira, dia 5 de abril de 2017, com Nuno Dias, Treinador Principal do Sporting Clube de Portugal e Bruno Travassos, Treinador Principal da A.D. Fundão.

Esta formação tem como objetivos gerais proporcionar aos alunos, licenciados em Treino Desportivo, professores de Educação Física e treinadores, conhecimento sobre metodologias inovadoras ao nível do treino de futsal, utilizadas em equipas de alto rendimento.

A partir das 14 horas realizam-se as conferências, com momentos para o debate.

Às 14h30 inicia-se a primeira conferência: «Análise de sistemas dinâmicos no futsal», a ser proferida por Bruno Travassos, Treinador Principal da Associação Desportiva do Fundão.

Às 16h15, Nuno Dias, Treinador Principal do Sporting profere a conferência «Metodologias de Treino no Sporting».

A ação está acreditada pelo IPDJ, IP com 0,8 UC para renovação do TPTD – Título Profissional de Treinador de Desporto (componente específica).

Mais informações em: www.esdrm.pt