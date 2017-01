Está a nascer uma melaria na Terra Chã!

Melaria da Cooperativa Terra Chã já está em fase adiantada de concretização

O edifício da antiga escola primária de Chãos está em transformação pela arte e sensibilidade do artista urbano Francisco Camilo! O interior já está remodelado e equipado para receber a melaria comunitária da Terra Chã, onde os seus 53 cooperadores-apicultores vão poder extrair, processar e embalar o seu mel.

A melaria está dotada de quatro espaços de trabalho que são: a receção das alças, a sala de extração, a sala de embalamento e o armazém. O equipamento compreende desoperculadores automáticos, extratores elétricos, tinas de desoperculação e de decantação, equipamentos para a circulação e distribuição do mel e de armazenamento.

A extração e processamento do pólen e das ceras também estão contemplados, viabilizando outras possibilidades de rentabilização das colmeias dos cooperadores…

As paredes exteriores transformaram-se em telas para a expressão da arte do Francisco Camilo. A partir da flora da Serra dos Candeeiros, da vida das abelhas e da importância deste simpático inseto para a biodiversidade, o Francisco conjuga uma diversidade de temáticas e de sensibilidades cromáticas, criando um painel gigantesco de múltiplas leituras. Afinal de contas, as abelhas merecem e os apicultores também!…

Texto e fotografias da melaria: A. J.