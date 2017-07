Está à porta o XXXVII Salão Internacional de Pintura Naïf

Casino Estoril inaugura a 29/7/2017, na Galeria de Arte, o XXXVII Salão Internacional de Pintura Naïf

A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura, no próximo dia 29 de julho, às 17 horas, o XXXVII Salão Internacional de Pintura Naïf. Trata-se de mais uma edição deste emblemático Salão Internacional que, este ano, presta homenagem a Conceição Lopes.

“É inquestionável que se deve à Galeria de Arte do Casino Estoril a exclusividade da divulgação da valia e da importância da linguagem Naïf no contexto da nossa Arte Contemporânea. Os números são deveras significativos. Nas 36 edições realizadas participaram 558 artistas, que apresentaram cerca de 4.700 obras”, sublinha Nuno Lima de Carvalho, director da Galeria de Arte.

“O trabalho desenvolvido por esta Galeria na promoção da Arte Naïf tem dado frutos. É significativo que todos os anos esta é a exposição mais visitada de todas as organizadas por esta Galeria. De sublinhar, também, o facto de muitos dos nossos grandes artistas serem apreciadores convictos da Pintura Naïf: Francisco Relógio, Carlos Botelho, Martha Telles, Thomás de Mello/Tom, Artur Bual, Manuel Cargaleiro e Júlio Pomar reconheceram-lhe mérito e estatuto artístico, ao lado de todas as outras correntes. “«É uma Arte concebida sem pecado», como tão magnificamente a definiu Júlio Pomar”, recorda Nuno Lima de Carvalho.

No Salão Internacional de Pintura Naïf, de 2017, já na 37ª edição, é homenageada Conceição Lopes, artista nascida em 1942, em Panoias, Ourique, e que é uma referência nacional dentro desta modalidade. No seu currículo constam exposições individuais e coletivas realizadas, além de, obviamente, em Portugal, em Espanha, Brasil, Bélgica, Turquia e Luxemburgo. Foi distinguida com numerosos prémios, em grandes exposições internacionais e está representada em exigentes coleções particulares portuguesas e estrangeiras. O quadro «Migrantes», é um perfeito exemplo da Pintura Naïf no seu estado puro, trabalho que retrata o fenómeno dos fluxos migratórios, utilizando cores primárias, falta de perspectiva e a atenção dispensada aos pormenores, tudo características fundamentais desta modalidade pictórica.

O XXXVII Salão Internacional de Pintura Naïf é um dos melhores desde a sua criação em 1980, e vem provar-nos que esta modalidade evoluiu e que está bem viva.

Esta exposição estará patente ao público, de 29 de julho até 12 de setembro, todos os dias, das 15 às 24 horas.

Nota – Por imperativo legal, o acesso aos espaços do Casino Estoril é reservado a maiores de 18 anos.