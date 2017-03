Está a ser comemorado o 84º aniversário de Ruy Belo

Decorrem em S. João da Ribeira as comemorações do 84º aniversário do nascimento de Ruy Belo

Iniciadas em 27 de fevereiro e prolongando-se até 12 de março, as comemorações do 84º aniversário que o Poeta Ruy Belo faria, passaram esta sexta-feira, 3 de março, pela deposição de uma coroa de flores elaborada pelos alunos do Centro Escolar Poeta Ruy Belo, junto do seu busto, defronte da sede da Junta de Freguesia de S. João da Ribeira.

No sábado, dia 4, pelas 15 horas, no Cemitério da sua terra natal – S. João da Ribeira (concelho de Rio Maior) – será prestada homenagem póstuma ao Poeta com intervenções do presidente da Junta de Freguesia, Leandro Jorge e da vereadora da Cultura de Rio Maior, Ana Filomena Figueiredo e a declamação de poemas de Ruy Belo por escuteiros do Agrupamento 1213, local, culminando este ato com a deposição de uma coroa de flores na lápide da sua campa.

Para as 16 horas está agendada a sessão de encerramento desta homenagem, com uma visita à Galeria de Arte «O Lugar das Artes» de Firmino Rodrigues, em S. João da Ribeira.

Até 12 de março, no Centro Cívico de S. João da Ribeira poderá ser visitada, das 9 às 17h30, uma exposição alusiva ao Roteiro Turístico e Cultural Evocativo da Memória e Obra de Ruy Belo.

De Ruy Belo, in «Homem de Palavra[s]»

O Portugal Futuro

O portugal futuro é um país

aonde o puro pássaro é possível

e sobre o leito negro do asfalto da estrada

as profundas crianças desenharão a giz

esse peixe da infância que vem na enxurrada

e me parece que se chama sável

Mas desenhem elas o que desenharem

é essa a forma do meu país

e chamem elas o que lhe chamarem

portugal será e lá serei feliz

Poderá ser pequeno como este

ter a oeste o mar e a espanha a leste

tudo nele será novo desde os ramos à raiz

À sombra dos plátanos as crianças dançarão

e na avenida que houver à beira-mar

pode o tempo mudar será verão

Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz

mas isso era o passado e podia ser duro

edificar sobre ele o portugal futuro.