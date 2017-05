Evocação e Tributo a Carlos Paredes em Rio Maior, ainda no mês de maio

Uma Evocação e Tributo a Carlos Paredes realizar-se-á na cidade de Rio Maior no próximo dia 20, com início pelas 21 horas e 30 minutos, no Cineteatro, numa organização da Escola de Música de Asseiceira, em colaboração com a ACR – Associação Conquistas da Revolução e a Câmara Municipal de Rio Maior.

A vida do homem de Cultura, o Músico, o lutador anti fascista, o Democrata, o Compositor e genial instrumentista de guitarra portuguesa vão ser recordados neste serão que contará com a participação:

de Luisa Amaro, companheira e esposa de Carlos Paredes em guitarra portuguesa;

do grupo acústico de Lisboa «Clave da Lua»;

um grupo de guitarras de Coimbra;

a colaboração do Grupo Coral e da Tuna da Universidade Sénior de Rio Maior;

e o Conservatório de Música de Santarém.

Os temas, as canções que são marcantes da obra de Carlos Paredes, como «Mudar de Vida», «Verdes Anos», «Tejo que Levas as Águas» vão desfilar no palco do Cineteatro de Rio Maior para deleite e fruição cultural de quem gosta de boa música e do que é português.

O bilhete está a 5 euros.