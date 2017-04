Exercícios de Pintura, na Biblioteca

Exercícios de Pintura – uma mostra de alunos do Pintor Luís Fernandes patente na Biblioteca Alexandre Laureano Santos

Esta é uma mostra de trabalhos de alguns alunos que têm frequentado as aulas de Iniciação à Pintura no atelier de Luís Fernandes.

— Desde 1994 que venho ministrando aulas de Pintura no meu atelier. Desde janeiro de 2009 em Rio Maior, em parceria com a Câmara Municipal. Desde o início desta parceria, frequentaram estas aulas cerca de 20 munícipes de Rio Maior. É uma grande satisfação quando vejo trabalhos executados por pessoas que, na maioria dos casos, não tinham qualquer experiência nesta área. Evoluem na Pintura de forma a que algum tempo depois do início da aprendizagem conseguem resultados muito satisfatórios.

Quando existe vontade e gosto, disponibilidade e algum talento, todos podem aprender, fazendo. Atingem-se objectivos significativos tendo presente o espírito observador e analítico, pondo em prática o que lhe é proposto. Aprendendo que o Desenho começa por ser um exercício de observação, o aluno aprende a desenhar e pintar o que lhe é proposto. Nestas aulas só se trata a Pintura representativa, o Naturalismo. Sempre em aulas práticas, o aluno aprende as proporções, o contorno, a luz e a sombra, o volume, representando assim, tanto quanto possível, o que vê e observa.

“Gosto de pintar, mas não gosto de desenhar”. Esta é uma frase frequentemente ouvida, mas aqui ensina-se a esquecê-la, desmistificando-a. O Desenho é uma disciplina indispensável para poder pintar, tendo em conta que se trata de Pintura Naturalista, representativa. Assim, de uma forma simples, em pouco tempo o Aluno começa a desenhar e a entender que está a fazer a “primeira” fase da Pintura – expõe Luís Fernandes ao jornal Região de Rio Maior.

O Pintor convida todas as pessoas da comunidade riomaiorense a apreciar estes Exercícios de Pintura de que deixamos aqui algumas imagens e que estão agora no átrio da Biblioteca Municipal Alexandre Laureano Santos, de Rio Maior.