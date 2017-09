EXPO FUNERÁRIA na Exposalão, na Batalha

EXPO FUNERÁRIA regressa em força! – assume a organização.

Depois do êxito da primeira edição, a EXPO FUNERÁRIA – Salão de Equipamentos, Produtos, Artigos e Serviços para a Atividade Lutuosa está de regresso com elevadas expectativas. A 2ª edição irá acontecer de 22 a 24 de setembro de 2017, na Exposalão, na Batalha, das 10h às 19h.

A EXPO FUNERÁRIA, salão de carácter profissional, é inteiramente dedicada a todas as empresas de produtos, artigos e serviços da atividade lutuosa, que se contam em Portugal por cerca de 2 000.

Correspondendo ao crescimento e inovação que se vem registando no sector, a EXPO FUNERÁRIA cresceu e apresenta-se em 2017 com 60 empresas, numa área de exposição de 8 000 m². Durante 3 dias, os pofissionais da actividade lutuosa poderão apreciar as mais recentes novidades do sector, contando até com um espaço de networking e conferências todos os dias do evento.

“Na EXPO FUNERÁRIA, poderá encontrar uma grande diversidade de equipamentos, acessórios e produtos como: produtos químicos e biológicos para tratamento do corpo, serviços de desinfecção e limpeza, serviços de recolha de resíduos hospitalares, equipamentos e produtos para salas de preparação, urnas de madeira, cofres de cinzas, carros funerários, fornos crematórios, campas, lápides, artigos em bronze, mármore, vidro e fotocerâmica, máquinas de gravação – pedra e outros materiais, artigos funerários, soluções para tanatoestética e tanatopraxia, transportes internacionais, software de gestão para funerárias, portal de homenagens, arquitetura cemiterial, columbários, entre outros”, informa a organização.

A feira conta com o apoio das diversas associações do sector:

AAFC – Associação dos Agentes Funerários do Centro

ANEL – Associação Nacional de Empresas Lutuosas

AAFP – Associação dos Agentes Funerários de Portugal

APPSF – Associação Portuguesa dos Profissionais do Sector Funerário

AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal

O acesso à EXPO FUNERÁRIA requer convite ou credenciação online no website http://exposalao.pt/registerProfissionalVisitor/37