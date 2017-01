Falcões de Montejunto fizeram o seu 15º passeio TT

Falcões de Montejunto agradados com a afluência de cerca de 450 motards ao seu passeio

O Grupo Motard Falcões do Montejunto faz um balanço muito positivo do seu 15º Passeio Todo-o-Terreno – Motos e Quads, realizado a 15 de janeiro, em Alguber (Cadaval), envolvendo perto de 450 participantes numa aventura “abençoada” pelo bom tempo mas com algum frio à mistura. Outro megapasseio fica, desde já, prometido para 2018, por parte da organização.

Numa extensão global que rondou os 100 km, a vasta legião de aventureiros, informa a organização, “divertiram-se, ajudaram-se e ultrapassaram os obstáculos que foram aparecendo, num trajeto com um misto de trilhos”. O percurso compreendeu grandes retas, subidas e descidas de pequena/média dificuldade, sempre devidamente assinaladas e com trajetos alternativos para os menos audazes.

As condições atmosféricas revelaram-se favoráveis, tornando o passeio “numa grande volta de amigos, que é, e será sempre, a família TT”, relatam do grupo motard.

A organização afirma nada ter faltado em termos de apoio aos participantes, como já é apanágio da prova. Ao início, foram uma vez mais assegurados mata-bicho matinal, prova da “bela ginjinha da região”, seguidos de pequeno-almoço e reabastecimento.

“Mais para a frente, com o cansaço a apoderar-se do motard e da sua moto, o merecido banho quente e a refeição quentinha e bem regada serviram como ponto de encerramento deste já apelidado «megapasseio TT do Oeste» e um dos mais participativos de Portugal”, adianta a organização.

No final, e em pleno ambiente de confraternização, foram sorteados vários brindes pelos participantes, a juntar aos entregues aquando da inscrição.

Os Falcões de Montejunto agradecem a patrocinadores, equipa de apoio, população alguberense e instituições apoiantes, nomeadamente: Câmara Municipal do Cadaval, Junta de Freguesia de Alguber, Sociedade Desportiva e Recreativa de Alguber e Bombeiros Voluntários do Cadaval. A organização mostra-se especialmente grata aos participantes desta 15ª edição do passeio, deixando a promessa de um novo megapasseio em 2018.