Festa de fim de ano letivo mostrou a vitalidade da USRM

Festa de fim de ano letivo da Universidade Sénior de Rio Maior com o 10º aniversário no horizonte próximo.

Ao longo do ano letivo que agora termina, a Universidade Sénior de Rio Maior (USRM) tem vindo a cumprir um recheado programa de atividades destinadas a marcar no seu historial, a última etapa da sua primeira década de existência. A Universidade completa 10 anos em 6 de setembro de 2017.

Foi um ano letivo que entre atividades curriculares e outras se pautou, e só para mencionar algumas, porworkshops, palestras, visitas de estudo a Évora, Setúbal, Sintra, Fátima e Ourém… A maior e melhor participação de sempre no Carnaval do Rio, a eleição da Diva Sénior, o Baile da Flor, na Praça do Comércio, na iniciativa «Rio Maior, Cidade Florida»…

Mas a USRM ainda tinha “em carteira”, uma visita aos Açores que realizou ainda em junho, e outras três no continente, estas a serem efetuadas em outubro, a Lamego, Viseu e Guarda.

Este ano integrada, como não podia deixar de ser, no ímpeto comemorativo do seu 10º aniversário, a USRM realizou uma Festa de Fim do Ano Letivo de 2016/2017 que foi uma verdadeira gala, a provar que isto da terceira idade é como o vinho do Porto: quando mais antigo, melhor! A festa teve lugar no Cineteatro da cidade, na sexta-feira, 9 de junho, durou mais de duas horas e meia e foi acompanhada por uma grande assistência que vibrou com os excelentes momentos proporcionados em palco. Só para dar uma ideia, necessariamente pálida, do que foi este espetáculo, referimos: a abrir um alinhamento de belas imagens da responsabilidade do professor Manuel Barata com a colaboração de três alunos; atuações da soprano, convidada, Eduarda Soeiro; uma canção em italiano pelos alunos de Italiano do professor Manolo Brizi (com “invasão” de palco por um “senador”, ele próprio aluno da USRM, escoltado por “hastados” com armadura, capacete, escudo, gládio e “pilo”, numa manobra publicitária ao Mercadinho Romano que decorria a 9 e 10 de junho em Rio Maior); declamação de poesia por alunos do Ateliê Prosa e Poesia da professora Elsa Sequeira, por alunos de Literatura Portuguesa da professora Bernardete Maurício e por alunos de Língua Portuguesa Oral e Escrita – Nível I da professora Irene Mateus; dança por alunas da professora Fernanda Correia e uma jovem convidada, Joana Sequeira Fonseca, aluna de ballet do 6º nível da Escola de Dança da Glow Space; teatro, por alunos das professoras Sara Fragoso e Ana Brites; danças com ritmo africano, por alunos dos professores Wilson Crispim e Beatriz Simão; atuação da Tuna da Universidade Sénior dirigida pelo maestro David Ferreira; ginástica por alunos de Ginástica de Recuperação da professora Nazaré Lemos; interpretação, por alunos, de «Os cinco elementos da Natureza», da autoria da professora da disciplina Viver Afetos e Emoções; «Os livros e a nossa região», uma projeção de imagens e som do professor de História, João Maurício; apresentação síntese/resumo livre do livro «O guarda da praia» de Mª Teresa Gonzales, por alunos de Língua Portuguesa Oral e Escrita, da professora Irene Mateus e, por último, a atuação do Coral da Universidade Sénior de Rio Maior, sob direção da professora Bernardete Maurício.

Dos breves discursos feitos registamos o desejo da presidente do Município, de que todos regressem à Universidade com “a mesma vontade e alegria, depois das férias”. “Foi um feliz projeto abraçado pelas duas entidades” signatárias, “que tem funcionado bem, um centro de aprendizagem e convívio que entendemos ser muito importante para a comunidade riomaiorense”, comentou por sua vez Rui Andrade, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior e membro do núcleo coordenador desta Universidade Sénior, recordando que a mesma resultou de um protocolo firmado em 6 de setembro de 2007 entre a Santa Casa e a Câmara Municipal de Rio Maior. Rui Andrade manifestou a gratidão da Misericórdia à atual diretora, professora Eugénia Reis e à sua antecessora e primeira diretora, professora Bernardete Maurício a quem coube implantar a USRM e que hoje ali leciona Literatura Portuguesa e rege o Coral da instituição.

Eugénia Reis envolveu todos os alunos, professores (todos voluntários) e funcionários, numa palavra de profunda gratidão.

Excelente apresentação da professora Aldina Santos.

No fim do ano letivo 2016/2017, a Universidade Sénior de Rio Maior contava com 308 alunos.

Texto e fotos: Carlos Manuel