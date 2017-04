Final da Taça do Ribatejo em Seniores é já a 1 de maio

A Associação de Futebol de Santarém estabeleceu uma parceria histórica e este ano a prova terá o naming da CAPSUD

Com esta parceria com a CAPSUD, que terá efeitos até ao dia da final da Taça do Ribatejo a 1 de maio no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento, todos os 32 clubes que participaram nesta 40° edição da prova irão beneficiar de um apoio financeiro directamente relacionado com a fase da competição atingida.

A Associação de Futebol de Santarém dá assim um passo importante com vista à modernização da segunda mais importante prova do seu calendário, adequando-a aos novos tempos e aos novos imperativos promocionais.

Com isto, a AFS espera contribuir também para mais uma ajuda aos clubes filiados que desenvolvem grandes esforços para conseguir manter em atividade as suas equipas e os seus atletas.