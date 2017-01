Final Four do Distrital Sub 16 de Basquetebol é em Rio Maior

RM Basket organiza a Final Four do Campeonato Distrital de Santarém e Castelo Branco em Sub 16 Masculinos

Tendo terminado a Fase Regular do Campeonato Distrital de Santarém e Castelo Branco (ABS/ABCB) no escalão de Sub 16 Masculinos em 1º lugar entre as 7 equipas participantes, o RM Basket ganhou o direito de organizar em Rio Maior a Fase Final (Final Four) da prova – o que acontece pela primeira vez neste escalão – que será disputada pelas quatro equipas mais bem classificadas na Fase Regular e que são:

1º – RIO MAIOR BASKET

2º – Chamusca

3º – CDTN (Torres Novas)

4º – Santarém

Estes quatro clubes são todos do distrito de Santarém

A Final Four realizar-se-á nos dias 27, 28 e 29 de janeiro. A cidade de Rio Maior receberá então seis jogos do melhor basquetebol que se pratica neste escalão, no distrito de Santarém, razão que leva o RM Basket a convidar todos os riomaiorenses apreciadores desta modalidade, a apoiarem-no no Polidesportivo de Rio Maior.

O vencedor desta Final Four será o único apurado da Associação de Basquetebol de Santarém para participar no XXIX Campeonato Nacional Sub 16 Masculinos.

Calendário de jogos da Final Four

27 janeiro (sexta-feira)

JOGO 1 – 19h30 – Chamusca x CDTN

JOGO 2 – RMB x Santarém

28 janeiro (sábado)

JOGO 3 – 15h00 – Vencedor do jogo 1 x Vencido do jogo 2

JOGO 4 – 17h00 – Vencedor do jogo 2 x Vencido do jogo 1

29 janeiro (domingo)

JOGO 5 – 15h00 – Vencido do jogo 1 x Vencido do jogo 2

JOGO 6 – 17h00 – Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 1

Todos ao Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior!