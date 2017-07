Francisco Madelino preside ao Conselho Geral do IPS

Instituto Politécnico de Santarém elegeu Francisco Madelino para novo presidente do Conselho Geral.

Francisco Madelino sucede a João Ramalho Ribeiro na presidência do conselho geral do Instituto Politécnico de Santarém. Integram este órgão diretivo, António Manuel de Campos, António Filipe Gaião Rodrigues, Manuel Santana Castilho, António Fonseca Ferreira e Nelson Madeira Baltasar, na qualidade de membros cooptados.

Formado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Francisco Madelino tem dedicado grande parte da sua carreira ao ISCTE enquanto docente de Economia do Trabalho.

No domínio das entidades públicas, Francisco Madelino desempenhou o cargo de vereador da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e assumiu a presidência do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional durante cerca de sete anos. A ligação profissional ao distrito de Santarém foi reforçada em 2014 ao tornar-se presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos. Desde 2016 é presidente da Fundação INATEL, cargo que acumula agora com a administração do Conselho Geral do IPSantarém.

Os outros membros cooptados que integram o Conselho Geral revelam uma ampla experiência em cargos públicos e privados, em vários domínios, como se lê nas breves notas biográficas que se seguem:

António Manuel de Campos – Ex-aluno da Escola Superior Agrária de Santarém, do curso de Engenharia da Produção Agrícola, foi deputado da Assembleia da República e atualmente é presidente da Comissão Executiva da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e presidente da direção da Escola Profissional de Torres Novas;

António Filipe Gaião Rodrigues – Com a formação em Direito é atualmente deputado na Assembleia da República pelo grupo parlamentar do PCP, desde a V Legislatura até à atualidade, tendo exercido em algumas, o cargo de vice-presidente da mesma;

Manuel Henriques Santana Castilho – Ex-professor e presidente da Escola Superior de Educação de Santarém, é atualmente cronista do jornal Público, consultor e formador no domínio da estratégia organizacional e organização e avaliação do desempenho. Consultar da UNESCO e Banco Mundial em projetos educacionais;

António Fonseca Ferreira – Formado em Engenharia Civil, foi presidente da Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), desenvolve consultadoria para diversos municípios e outras entidades, na área do Planeamento Estratégico Urbanístico;

Nelson Madeira Baltazar – Formado em Engenharia Eletrotécnica, foi deputado da Assembleia da República e governador civil de Santarém, exerceu várias atividades como gestor público na área hospitalar, atualmente é assessor do presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

A reunião de tomada de posse decorreu na quarta-feira da semana passada, presidida pelo presidente do conselho geral cessante, João Ramalho Ribeiro, que entregou a pasta ao novo presidente do órgão.