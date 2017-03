Full STEAM Ahead no Agrupamento Marinhas do Sal

Full STEAM Ahead traz 15 professores e 26 alunos franceses, croatas, italianos e irlandeses ao Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal

De 27 a 31 de março de 2017 o Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal acolhe uma reunião internacional para formação de professores e um intercâmbio de alunos. Ao todo virão a Rio Maior 15 professores e 26 alunos oriundos de França, Croácia, Itália e Irlanda. «Full STEAM Ahead» é a designação deste projeto em prática no âmbito do Erasmus +.

Os professores irão realizar formação em aplicações informáticas utilizadas em sala de aula e a programação informática. Os alunos realizarão atividades no âmbito das ciências e da exploração espacial. Em conjunto participarão em diversas atividades culturais e visitas a cidades da nossa região e a Lisboa.

A chegada dos visitantes está prevista para a noite de 26 de Março.

Entre os trabalhos que irão desenvolver em conjunto com os alunos e professores do Agrupamento contam-se workshops de construção de modelos de satélites e foguetões, construção de foguetões em sal, construção de figuras com o Tangran e com o Origami, workshops de criatividade e inovação, experiências científicas, simulação do treino do astronauta nas piscinas municipais, um workshop sobre o Lego e outro sobre a internet segura.

Estão previstas visitas às Salinas de Rio Maior e ao centro da cidade, ao MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, ao Pavilhão do Conhecimento (workshop «Laboratório espacial») bem como visitas à Batalha, Nazaré e Óbidos.